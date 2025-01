MeteoWeb

A causa della scarsa visibilità per la presenza di nebbia, alle ore 04:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valmontone (Roma) e Ceprano (Frosinone) in entrambe le direzioni. È quanto fa sapere Autostrade per l’Italia.

