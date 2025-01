Nebbia fitta sbarra passaggio a livello intelligente: proteste a Vicchio

MeteoWeb

La nebbia manda in tilt il funzionamento di un passaggio a livello. Succede a Vicchio (Firenze), il cui sindaco, Francesco Tagliaferri, ha scritto a Rfi per segnalare il funzionamento anomalo del sistema sulla provinciale 551 e sollecitare l’intervento di riparazione dopo i disagi a pendolari e automobilisti che ci sono stati il 4 gennaio scorso. In particolare, sul passaggio a livello “è stata installata di recente una moderna tecnologia per la sicurezza del traffico stradale e ferroviario” ma – riporta una nota – “la presenza di folta nebbia sembrerebbe all’origine dell’episodio: il sistema intelligente avrebbe rilevato la fitta coltre di nebbia come ostacolo, abbassando automaticamente le sbarre”.

Tagliaferri ha chiesto a Rfi un rapido intervento: “in tali condizioni meteo“, di nebbia fitta appunto, “il passaggio a livello si è abbassato chiudendo la viabilità per lungo tempo, causando così l’interruzione della viabilità stessa e dei collegamenti, nonché provocando vari ritardi e cancellazioni dei treni. Questa situazione ha comportato forti disagi sia ai pendolari sia agli automobilisti“. Il primo cittadino ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, con “mezzi di soccorso e per le emergenze bloccati e impossibilitati a intervenire”.

Rfi, riporta la stessa nota, ha già fatto sapere che i tecnici stanno eseguendo ulteriori verifiche sull’apparato.

