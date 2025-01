Neve Abruzzo: un potenziale inespresso tra natura e disorganizzazione

MeteoWeb

“In vista delle possibili nevicate nelle prossime ore, da questo pomeriggio alle ore 17 e almeno fino alle ore 7 di lunedì 13 gennaio, l’ANAS ha deciso di chiudere preventivamente la SS 614 che da Lettomanoppello sale a Passolanciano. Quindi per tutti gli appassionati che vogliono raggiungere la località potranno passare da Pretoro“.

La chiusura preventiva della SS 614, che da Lettomanoppello conduce a Passolanciano, in vista delle nevicate previste, è solo l’ultimo esempio di una gestione territoriale che troppo spesso sembra ostacolare, più che favorire, lo sviluppo turistico in Abruzzo. La scelta, giustificata dall’intento di prevenire eventuali disagi, evidenzia in realtà un problema più profondo: la mancanza di pianificazione e di un’organizzazione capace di affrontare le sfide in modo efficiente.

L’Abruzzo è una terra ricca di risorse naturali e culturali straordinarie, dal Gran Sasso alle Grotte di Stiffe, dalle località sciistiche come Passolanciano alle riserve naturali che attraggono escursionisti e appassionati di natura. Tuttavia, nonostante questo grande potenziale, la regione non riesce ancora a proporsi come una vera destinazione turistica competitiva. Il problema non si limita alla chiusura delle strade in occasione di eventi climatici prevedibili, ma riguarda un approccio frammentato e poco professionale alla gestione del turismo.

La rete infrastrutturale è un nodo critico. Strade dissestate o chiuse, percorsi mal segnalati, e una manutenzione ordinaria insufficiente – con cassonetti stracolmi, erba alta e paesi poco curati – creano un’immagine che mal si sposa con il fascino del territorio. In alcuni casi, problematiche legate a servizi essenziali, come i depuratori non funzionanti che generano odori sgradevoli, scoraggiano ulteriormente i visitatori, trasformando il viaggio in Abruzzo in un’esperienza più simile a una prova di resistenza che a una vacanza rilassante.

Tutto questo riflette una visione turistica ancora immatura, incapace di mettere il visitatore al centro. Per attrarre e fidelizzare i turisti, non basta offrire paesaggi mozzafiato: è necessario costruire un sistema integrato che garantisca servizi di qualità, informazioni chiare e infrastrutture adeguate. Il turismo non può essere lasciato al caso; richiede un impegno costante e un’attenzione ai dettagli che trasformano una destinazione in un’esperienza memorabile.

L’Abruzzo sembra soffrire di una gestione che guarda al breve termine, senza investire sulle basi indispensabili per rendere il territorio accogliente e funzionale. Valorizzare il patrimonio naturale e culturale richiede uno sforzo corale e interventi strutturali che garantiscano decoro, efficienza e accessibilità. Solo attraverso una pianificazione strategica, che consideri il turismo come un pilastro dello sviluppo economico, la regione potrà sfruttare appieno il suo potenziale.

Perché il turismo diventi davvero un volano di crescita, è necessario un cambiamento culturale e organizzativo. L’Abruzzo deve riscoprire il valore del “servizio” in tutte le sue forme, puntando su un’accoglienza che metta al primo posto le esigenze e le aspettative dei visitatori. Solo così questa terra straordinaria potrà conquistare il posto che merita nel panorama turistico nazionale e internazionale, diventando sinonimo di bellezza, ospitalità e professionalità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.