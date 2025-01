Neve Abruzzo: venti di tempesta e galaverna, stop agli impianti di Campo Imperatore

MeteoWeb

Gli impianti sciistici di Campo Imperatore, situati nella località più alta dell’intero Appennino, sono chiusi in questi giorni a causa delle condizioni meteorologiche estreme che stanno interessando l’Abruzzo e l’Appennino centro-meridionale. Temperature rigide, venti di tempesta e un fenomeno tipico di queste altitudini, la galaverna, stanno mettendo a dura prova la gestione della stazione sciistica. La galaverna è un fenomeno meteorologico che si verifica quando goccioline di acqua sopraffusa, presenti nella nebbia o in nubi basse, congelano al contatto con superfici solide come funi, piloni, rocce o alberi. Questo avviene in presenza di temperature sotto lo zero e, solitamente, in condizioni di vento debole o assente. Le goccioline, nonostante si trovino a temperature negative, rimangono liquide in sospensione nell’aria; quando si posano su superfici fredde, formano aghi o scaglie di ghiaccio che creano suggestivi paesaggi invernali, ma generano anche problemi significativi.

L’accumulo di ghiaccio sulle infrastrutture degli impianti sciistici, come funivie e skilift, può rappresentare una seria minaccia alla sicurezza e al regolare funzionamento. A Campo Imperatore, questo ha portato alla chiusura temporanea degli impianti. Il peso del ghiaccio può danneggiare le funi o causare malfunzionamenti, come accaduto in passato con la funivia del Gran Sasso, dove la fune di soccorso ha toccato i sostegni della fune portante a causa dell’accumulo di galaverna. Per garantire la sicurezza, gli operatori devono intervenire manualmente per rimuovere il ghiaccio, un’operazione complessa e dispendiosa.

Oltre agli impatti tecnici, la galaverna può influire negativamente anche sull’esperienza degli sciatori, rendendo difficoltose le condizioni di accesso e pratica dello sci. Nonostante le difficoltà operative, questo fenomeno è una caratteristica tipica dell’ambiente montano e di Campo Imperatore, dove condizioni simili si verificano frequentemente durante l’inverno.

La gestione della galaverna richiede un monitoraggio costante e interventi tempestivi per limitare le interruzioni e garantire la sicurezza degli utenti. Sebbene crei un paesaggio incantevole, questo fenomeno è una delle tante sfide che le alte montagne pongono alla gestione degli impianti sciistici, sottolineando la necessità di una preparazione adeguata per affrontare le condizioni estreme che caratterizzano queste località.

