Neve in Basilicata: possibili scuole chiuse domani a Potenza, oltre 100 interventi in provincia

Le abbondanti nevicate che hanno colpito la Basilicata, in particolare la provincia di Potenza, hanno richiesto oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco durante la notte e la mattinata. Circa 40 segnalazioni sono ancora in attesa. Le aree più colpite includono il litorale tirrenico, tra Maratea e Lauria, dove la caduta di grossi alberi ha causato danni a veicoli, ostruzioni stradali e difficoltà di accesso alle abitazioni.

Il ghiaccio ha aggravato la situazione: sulla statale 407 Basentana, in località Ponte Molino di Vaglio Basilicata, una fila di veicoli pesanti lunga oltre due chilometri ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni, con interventi ancora in corso per risolvere il problema.

A Potenza, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente per rimuovere alberi e rami piegati o spezzati dalla neve. Sono stati effettuati circa 250 interventi di assistenza per malati e persone in necessità di cure ospedaliere. Per garantire l’accesso sicuro all’ospedale, le operazioni di sgombero della neve si sono concentrate sulle arterie principali, mentre persistono disagi sulle strade secondarie e nelle contrade.

Le scuole del capoluogo sono rimaste chiuse oggi e il sindaco Vincenzo Telesca sta valutando la medesima decisione per domani, per garantire la sicurezza degli studenti.

