Neve in Calabria, mezzi Anas in azione: interventi a Longobucco | VIDEO 

MeteoWeb

Prosegue l’impegno del personale e dei mezzi Anas sulle arterie di competenza e ove necessario, in supporto agli enti territoriali in difficoltà, come nel caso del comune di Longobucco lungo la strada comunale ‘Macrocioli’ in Calabria, per sgombrare l’abbondante neve accumulatasi e garantire la circolazione in relazione alle precipitazioni nevose che da giorni stanno interessando il territorio della provincia di Cosenza.

Mezzi Anas in azione: interventi a Longobucco

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.