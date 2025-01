Neve Capracotta: lo scaccianeve, un fenomeno meteo insolito

MeteoWeb

Questa mattina a Capracotta, uno dei borghi montani più alti d’Italia, si è verificato un fenomeno meteorologico raro e suggestivo: lo scaccianeve. Questo evento, poco conosciuto ma estremamente affascinante, si verifica quando forti raffiche di vento sollevano la neve già depositata al suolo, creando turbini e spettacolari spostamenti di fiocchi nell’aria. Lo scaccianeve non comporta nuove precipitazioni, ma trasforma il paesaggio innevato in un teatro di dinamismo naturale. Il vento, spesso intenso, ridisegna i contorni del terreno, formando accumuli irregolari e creando un’atmosfera quasi surreale. Per chi ha avuto la fortuna di assistervi, il fenomeno regala un’esperienza visiva unica, con il bianco della neve che sembra danzare nel cielo.

Lo scaccianeve: un fenomeno atmosferico spettacolare e insidioso

Lo scaccianeve è un fenomeno atmosferico unico che si verifica quando forti venti sollevano e trasportano la neve già depositata al suolo. Questo evento, che si manifesta principalmente in zone montuose o in aree caratterizzate da abbondante innevamento, non coinvolge nuove precipitazioni, ma esclusivamente la neve preesistente, sollevata e spostata dal vento.

Il fenomeno può presentarsi in due forme principali: uno scaccianeve “basso”, in cui la neve viene sollevata fino all’altezza di una persona, e uno scaccianeve “alto”, dove le raffiche di vento, particolarmente intense, sollevano la neve per decine di metri, talvolta formando vere e proprie “cinture nuvolose” lungo pendii e crinali. Perché si verifichi lo scaccianeve, è necessario che il vento sia moderato o forte e che la neve al suolo sia fresca o polverosa, caratteristiche che facilitano la sua dispersione nell’aria.

Tra gli effetti principali di questo fenomeno vi è la drastica riduzione della visibilità orizzontale, con condizioni che possono ricordare una tormenta di neve. Inoltre, lo scaccianeve comporta una significativa redistribuzione della neve, che può accumularsi in nuove aree o disperdersi, alterando rapidamente il paesaggio. Questo può creare disagi o pericoli, in particolare per escursionisti e automobilisti, che si trovano a dover affrontare condizioni ambientali imprevedibili e talvolta rischiose.

Una delle particolarità dello scaccianeve è che può verificarsi anche in condizioni di cielo sereno, regalando uno spettacolo naturale suggestivo. Quando le montagne sembrano “fumare” a causa della neve sollevata dal vento, il fenomeno assume una dimensione quasi poetica. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione alla sicurezza in queste situazioni, poiché i forti venti e la ridotta visibilità possono rappresentare un rischio significativo. Riconoscerne le caratteristiche e comprenderne gli effetti è essenziale per chi frequenta le aree montane durante l’inverno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.