Neve al Centro-Sud: un fenomeno spesso sottovalutato. Fortunatamente non è solo un privilegio del Nord

La recente ondata di freddo che ha investito le regioni del Centro-Sud, in particolare Basilicata e Campania, ha riacceso il dibattito su come le nevicate in queste aree vengano percepite e raccontate. Durante un servizio del TG2, una frase emblematica – “Altri tempi quando nevicava prevalentemente al Nord” – ha sintetizzato un atteggiamento diffuso che spesso tende a sminuire la rilevanza della neve nelle regioni meridionali, come se si trattasse di un fenomeno di minore importanza. Questa prospettiva si manifesta frequentemente quando si parla di ondate di gelo sul versante adriatico o al Sud Italia. In queste occasioni, molti meteorologi e media sembrano trattare la neve in queste zone come un fenomeno marginale o addirittura anomalo, come se la sua presenza fosse meno significativa rispetto a nevicate sulle Alpi o in città del Nord come Milano o Torino. È come se città del Centro-Sud, da Pescara a Potenza, e gli Appennini stessi non meritassero di essere al centro dell’attenzione meteorologica.

Tuttavia, la storia climatica dimostra il contrario. Anche il Centro-Sud è da sempre soggetto a intense nevicate, talvolta paragonabili a quelle delle aree alpine. Le grandi ondate di gelo del 1956, del 1985, del 2012 e del 2017 hanno portato accumuli imponenti anche al di sotto degli Appennini, rendendo queste aree protagoniste di eventi meteorologici eccezionali. Paradossalmente, queste nevicate vengono spesso notate solo quando colpiscono anche il Nord, portando a un’attenzione mediatica più equilibrata.

Il trattamento riservato al Centro-Sud nei discorsi meteorologici riflette una visione limitata, in cui queste regioni vengono ricordate principalmente per la siccità, quasi fossero un’appendice del deserto del Sahara. Questo approccio non solo riduce l’importanza dei fenomeni invernali, ma perpetua uno stereotipo che oscura la complessità climatica e geografica di un territorio ricco di varietà.

Le nevicate al Centro-Sud non sono né un’eccezione né un fenomeno di Serie B. Rappresentano una realtà climatica che merita la stessa attenzione e rispetto riservati alle aree settentrionali. Ignorare questa realtà significa non riconoscere la storia meteorologica di un territorio che, anche sotto la neve, ha un fascino e un’importanza che vanno celebrati e raccontati con obiettività.

