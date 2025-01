Neve in Algeria, nuova allerta in 10 province

MeteoWeb

In Algeria, l’ufficio meteorologico governativo ha emesso una nuova allerta che prevede neve fino a 15 cm in 10 province situate nel Centro e nell’Est del Paese. Il bollettino indica che la nevicata inizierà questa notte e proseguirà fino a giovedì sera nelle province di Tizi Ouzou, Bouira e Bejaia, nella regione della Cabilia, nel centro dell’Algeria, nonché a Jijel, Bordj Bou Arreridj, Setif, Mila, Oum Bouaghi, Batna e Khenchela nell’Algeria orientale. Negli ultimi giorni, la neve ha già ricoperto vaste aree dell’Algeria centrale e orientale, provocando la chiusura di diverse strade e rendendo difficile la circolazione in altre zone.

Queste precipitazioni si verificano in un contesto di siccità senza precedenti che perdura da oltre 6 anni, soprattutto nelle regioni centro-occidentali e occidentali del Paese, con gravi ripercussioni sulla produzione agricola.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.