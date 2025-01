Neve in Piemonte, la neve scende sotto i 500 metri: fiocchi sulla Torino-Savona | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È tornata la neve sulle montagne del Piemonte, da ieri nevica in numerose località, ed oggi i fiocchi si sono spinti al di sotto dei 500 metri: tra le aree imbiancare anche Priero (CN) a quota 470 metri. Le precipitazioni nevose oggi sono attese fino al pomeriggio, soprattutto sul Cuneese. Segnalati fiocchi di neve anche sulla Torino-Savona.

Neve in Piemonte, fiocchi sulla Torino-Savona

