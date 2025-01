Neve in Piemonte e Val d’Aosta: episodi nevosi favoriti dall’omotermia

MeteoWeb

Nelle ultime ore, le condizioni meteorologiche tra Piemonte e Valle d’Aosta hanno favorito episodi di neve fino a quote collinari, grazie alla presenza di aria fredda persistente nei bassi strati dell’atmosfera. Questa configurazione, osservata sull’estrema Val Padana occidentale e nelle valli alpine più protette dalle miti correnti di Libeccio in quota, ha generato un fenomeno di omotermia in aree come il Cuneese, il Torinese, il Canavese, il Biellese, il fondovalle aostano e il Verbano-Cusio-Ossola. In ambito meteorologico, il termine omotermia indica una condizione in cui la temperatura dell’aria rimane costante in un determinato strato atmosferico o in una determinata area geografica per un certo periodo di tempo.

Proprio questo fenomeno ha permesso alle precipitazioni di assumere carattere nevoso fino a quote di 400-500 metri. Questo nonostante le temperature in quota, misurate a 1.500 metri (livello isobarico di 850 hPa), fossero comprese tra 0 e -1°C. Durante il passaggio di alcuni nuclei precipitativi, si sono registrate leggere imbiancate in diverse località: Aosta e Cuneo città, le colline di Biella e Torino, e i fondovalle di Sesia e Ossola. In pianura, invece, le temperature massime si sono attestate tra 2 e 3°C, mantenendo condizioni invernali ma non sufficienti a favorire accumuli significativi.

Diversa è stata la situazione sui tratti appenninici al confine con la Liguria, dove le correnti di Libeccio, più miti, sono riuscite a superare i crinali montuosi. Qui si sono verificati fenomeni di gelicidio, un evento insidioso caratterizzato dalla pioggia congelantesi. Questo accade quando l’aria calda in quota convive con uno strato di aria fredda vicino al suolo, mantenendo temperature intorno o al di sotto dello zero.

Questi episodi evidenziano come l’interazione tra masse d’aria di diversa natura possa dar luogo a fenomeni complessi e localmente intensi, creando un affascinante contrasto meteorologico tra le aree più interne e quelle più esposte alle influenze atlantiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.