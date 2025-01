Norvegia, il più grande giacimento di gas raggiunge il massimo storico di produzione 

MeteoWeb

Troll, il più grande giacimento di gas della Norvegia ha raggiunto il massimo storico di produzione annuale a quasi 30 anni dall’entrata in funzione. L’operatore del giacimento di Troll, Equinor, ha reso noto che Troll ha fornito 42,5 miliardi di metri cubi di gas nel 2024, pari a circa 1.500 miliardi di piedi cubi di gas. Si tratta di un aumento di quasi il 10% rispetto al precedente record del 2022. Il risultato record è dovuto all’elevata regolarità della produzione, a un anno senza turnaround e ad aggiornamenti che hanno aumentato l’efficienza.

Kjetil Hove, vicepresidente esecutivo di Equinor per l’esplorazione e la produzione in Norvegia, ha dichiarato: “con una produzione record nel 2024, il giacimento di Troll conferma la sua posizione di pilastro della sicurezza energetica europea. Il giacimento contribuisce alla stabilità dell’approvvigionamento di gas per milioni di famiglie ed e’ importante per l’industria europea”.

“Questo traguardo è il risultato di decenni di lavoro mirato per recuperare le risorse di petrolio e gas di Troll in modo efficiente e sostenibile. E’ gratificante poter fornire volumi così significativi di gas quando l’Europa ne ha più bisogno”. Il giacimento è in funzione dal 1996 ed è di proprietà di una joint venture composta da Equinor, Petoro, Shell, TotalEnergies e ConocoPhillips.

