Una notte tra i giganti del cielo: l’Osservatorio Luciano Zannoni apre le porte

“Un evento straordinario per ammirare i pianeti allineati lungo l’eclittica! La posizione favorevole del Sistema Solare in questo periodo offre un’opportunità unica: i pianeti Marte, Giove e Saturno si presentano in prima serata, ben visibili e spettacolari”. Per celebrare questo fenomeno, l’Osservatorio Luciano Zannoni, unica specola pubblica della provincia, situato nel Parco Scientifico di Monte Viseggi, apre eccezionalmente le sue porte alla cittadinanza, in anticipo rispetto all’apertura primaverile, per un’esperienza astronomica indimenticabile.

Programma della serata:

Domenica 2 febbraio

Ore 17:30: Accoglienza ospiti e introduzione.

Ore 18:30: Inizio delle osservazioni astronomiche.

Ore 21:30 circa fine serata

Possibilità di osservare:

Marte, Giove e Saturno, i giganti del Sistema Solare;

Alcuni tra gli oggetti più luminosi del cielo profondo (deep sky, nebulose, galassie, ammassi stellari);

E in esclusiva, una visita guidata all’interno dell’osservatorio per scoprire i segreti della fascia degli asteroidi.

Inoltre, saranno allestite diverse postazioni di osservazione esterna per permettere ai partecipanti di esplorare il cielo stellato in visuale.

