Nucleare, IEA: nel 2025 raggiungerà produzione record

Secondo quanto riporta l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), l’energia elettrica generata dal nucleare raggiungerà livelli record nel 2025, fino a toccare poco meno del 10% della produzione globale. In tutto il mondo si stanno costruendo oltre 70 gigawatt di nuova capacità nucleare, tra i dati più alti degli ultimi 30 anni, ha sottolineato l’Agenzia nel report “The Road to a New Era for Nuclear Energy“. La produzione di energia nucleare è stata pari a 2.742 TWh nel 2023 e si stima che abbia raggiunto i 2.843 TWh nel 2024. Entro il 2025 dovrebbe raggiungere circa 2.900 TWh.

La crescita è determinata dall’uso dell’elettricità per alimentare qualsiasi cosa, dall’industria al condizionamento dell’aria, dai veicoli elettrici ai data center, sullo sfondo dell’aumento dell’intelligenza artificiale, sottolinea l’IEA. “Stiamo entrando in una nuova era per l’energia nucleare. Quest’anno, nel 2025, la produzione di energia nucleare sarà la più alta della storia“, ha dichiarato Fatih Birol, direttore esecutivo dell’IEA.

