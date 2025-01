Nuova nevicata in Veneto: caduti fino a 19cm di neve fresca | FOTO

MeteoWeb

Una nuova nevicata nella notte, con 19 centimetri di accumulo, ha rinsaldato il manto nevoso sulle Dolomiti e le Prealpi del Veneto, portando l’altezza rispettivamente a 30-50cm e 20-30cm. Sulle Dolomiti, in particolare, il bollettino dell’Arpav segnala 15 centimetri di neve fresca sul Passo Falzarego, dove l’altezza della neve è a 46 centimetri, e 19 centimetri sulle Pale di San Martino, 18cm a Col dei Baldi e Malga Lisch a Frassenè; sulle Prealpi, 15 centimetri di neve fresca in Val Salatis a Tambre d’Alpago. Neve fresca anche sull’Altopiano di Asiago, con 11 centimetri a Cima XII e 10cm a Campomolon; nel Veronese 13 centimetri sul Monte Baldo.

