Nuovi orizzonti per il 2025, aggiornamenti dai cosmodromi russi

Con l’inizio del nuovo anno, la Russia si prepara a mantenere alta la propria attività nel settore spaziale, puntando al raggiungimento degli obiettivi di lancio pianificati per il 2025. Roscosmos ha recentemente comunicato un aggiornamento sullo stato dei suoi principali cosmodromi, sottolineando l’impegno costante verso lo sviluppo tecnologico e la sicurezza operativa.

Cosmodromo di Vostochny: manutenzione e test in vista

Nel secondo trimestre del 2025, presso il cosmodromo di Vostochny, sono in programma nuovi test autonomi sulle strutture del complesso. Parallelamente, verranno effettuate le operazioni annuali di manutenzione tecnica per garantire la massima affidabilità e prontezza delle infrastrutture.

Tra le attività previste:

Manutenzione del complesso di lancio Soyuz : il complesso viene regolarmente sottoposto a interventi tecnici per assicurare la piena operatività in vista dei futuri lanci;

: il complesso viene regolarmente sottoposto a interventi tecnici per assicurare la piena operatività in vista dei futuri lanci; Supporto al complesso tecnico: proseguono i lavori di manutenzione delle attrezzature tecnologiche di terra e delle infrastrutture spaziali. La prossima settimana prenderanno il via le operazioni di manutenzione annuale per verificare l’affidabilità dei sistemi.

Cosmodromo di Baikonur: inizio anno intenso

Al cosmodromo di Baikonur, lo staff è impegnato non solo nel mantenimento della piena efficienza delle strutture, ma anche in una serie di test e verifiche per prepararsi ai prossimi lanci. La prima metà del 2025 si prospetta ricca di attività, con diversi lanci di veicoli spaziali programmati verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Queste operazioni riflettono la volontà di Roscosmos di proseguire nel consolidamento della propria posizione come leader nel settore spaziale, puntando sull’affidabilità delle infrastrutture e sulla continuità delle missioni.

Sguardo al futuro

Il programma spaziale russo per il 2025 si prospetta ambizioso, segnato da una pianificazione rigorosa e dall’attenzione alla sicurezza operativa. I progressi nei cosmodromi di Vostochny e Baikonur rappresentano una testimonianza dell’impegno continuo della Russia nel contribuire all’esplorazione spaziale globale e nel mantenere un ruolo di primo piano nel panorama internazionale.

