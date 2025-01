Nvidia investe 1 miliardo di dollari in intelligenza artificiale nei primi 9 mesi del 2024

MeteoWeb

Il settore dell’intelligenza artificiale sta vivendo una fase di grande espansione, con Nvidia protagonista degli investimenti che stanno plasmando il futuro tecnologico. Nei primi nove mesi del 2024, la società ha destinato ben 1 miliardo di dollari a gruppi di AI impegnati in diversi ambiti, tra cui tecnologia medica, motori di ricerca, giochi, droni, chip, gestione del traffico, logistica, archiviazione e generazione di dati, elaborazione del linguaggio naturale e robot umanoidi. Secondo i documenti aziendali e le ricerche di Dealroom, riportate dal Financial Times, la spesa del gigante dei semiconduttori è stata concentrata in 50 round di finanziamento per start-up e in diverse operazioni societarie. Questo investimento è stato superiore del 15% rispetto al 2023 e oltre dieci volte maggiore rispetto a quello effettuato nel 2022.

La stragrande maggioranza delle transazioni ha riguardato aziende “core AI”, con forti necessità di infrastrutture di calcolo, e in alcuni casi anche acquirenti dei suoi chip. L’aumento degli investimenti arriva dopo che Nvidia ha accumulato una cassaforte da 9 miliardi di dollari, mentre le sue GPU, ossia i suoi chip, sono diventate tra le merci più richieste al mondo. Le azioni della società sono aumentate di oltre il 170% nel 2024, contribuendo insieme ad altri giganti tecnologici a portare l’indice S&P 500 alla migliore performance biennale del secolo.

L’ascesa di Nvidia e l’evoluzione dell’intelligenza artificiale

Quello di Nvidia non è un caso isolato. Le grandi aziende tecnologiche hanno speso decine di miliardi di dollari per i chip di Nvidia nell’ultimo anno, un trend che ha avuto inizio due anni fa con il debutto di ChatGPT, dando il via a un’ondata di investimenti nell’intelligenza artificiale senza precedenti. Alcuni dei maggiori clienti di Nvidia, come Microsoft, Amazon e Google, stanno lavorando attivamente per ridurre la loro dipendenza dalle GPU sviluppando i propri chip personalizzati, un passo che potrebbe rendere le piccole aziende di intelligenza artificiale una fonte di ricavi più importante per Nvidia in futuro.

Nel 2024, Nvidia ha concluso più accordi di Microsoft e Amazon, anche se Google rimane la più attiva. Tuttavia, questa crescente attività ha sollevato preoccupazioni riguardo alla posizione di Nvidia nel settore, specialmente in un contesto in cui l’azienda sta affrontando un maggiore controllo antitrust negli Stati Uniti, in Europa e in Cina. In risposta a queste preoccupazioni, Nvidia ha fermamente respinto l’idea di collegare i finanziamenti a un obbligo di utilizzo della sua tecnologia. Come ha dichiarato la società, “lavoriamo per far crescere il nostro ecosistema, sostenere le grandi aziende e migliorare la nostra piattaforma per tutti. Noi competiamo e vinciamo in base al merito, indipendentemente dagli investimenti che facciamo”. Inoltre, ha aggiunto: “Ogni azienda dovrebbe essere libera di fare scelte tecnologiche indipendenti che meglio si adattano alle proprie esigenze e strategie”.

L’ultimo accordo di Nvidia è stato un investimento strategico in xAI, la società di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, in collaborazione con il produttore di chip rivale AMD. Tra gli altri investimenti significativi nel 2024, Nvidia ha partecipato ai round di finanziamento di OpenAI, Cohere, Mistral e Perplexity, alcuni dei principali fornitori di modelli di AI. Inoltre, Nvidia gestisce un incubatore di start-up, Inception, che ha aiutato la nascita di migliaia di nuove aziende, offrendo loro “prezzi preferenziali” sull’hardware e crediti cloud da parte dei partner di Nvidia.

Le acquisizioni di Nvidia sono aumentate significativamente, inclusa quella di Run:ai, una piattaforma israeliana di gestione dei carichi di lavoro nell’AI, acquisita dopo un esame da parte delle autorità antitrust dell’UE. Inoltre, l’azienda ha acquistato altri gruppi di software di intelligenza artificiale, come Nebulon, OctoAI, Brev.dev, Shoreline.io e Deci. Secondo Dealroom, Nvidia ha effettuato nel 2024 più acquisizioni che nei quattro anni precedenti.

L’intensificarsi degli investimenti e delle acquisizioni di Nvidia segna una fase cruciale nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale, con un’azienda che sta rapidamente consolidando la sua posizione come leader globale in questo settore emergente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.