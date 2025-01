Obiettivo Marte, l’ESA lavora a un lander di nuova generazione

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha annunciato l’intenzione di sviluppare tecnologie chiave per un nuovo lander marziano, con l’obiettivo di un lancio previsto entro la metà degli anni 2030. Questa ambiziosa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella corsa europea all’esplorazione del Pianeta Rosso.

Un futuro tecnologico per Marte

Dopo i ritardi che hanno colpito la missione del rover Rosalind Franklin, ora programmata per il 2028, l’ESA guarda avanti con un progetto ancora più ambizioso. Il nuovo lander, pensato per una missione di precisione sulla superficie di Marte, richiederà lo sviluppo di tecnologie avanzate per l’ingresso, la discesa e l’atterraggio guidato.

Il 17 dicembre l’ESA ha pubblicato una richiesta di proposte intitolata “Advanced Entry, Descent, and Landing Capability on Mars“. Questo bando segna un passo preliminare per avviare lo sviluppo delle tecnologie necessarie, evitando vicoli ciechi tecnologici e migliorando le probabilità di successo. Tra le priorità del progetto vi sono atterraggi ad alta precisione, indispensabili per future missioni scientifiche e potenzialmente umane sul pianeta.

La finestra di lancio del 2035

Secondo l’ESA, il 2035 rappresenta una delle date di lancio più favorevoli del prossimo decennio. Le finestre di lancio verso Marte si verificano ogni 26 mesi, quando la posizione relativa tra Terra e Marte consente di minimizzare il consumo di carburante. Prepararsi in anticipo permetterà all’ESA di definire con maggiore precisione i tempi di sviluppo tecnologico e i costi, aumentando le possibilità di approvazione del progetto durante il prossimo incontro ministeriale dell’agenzia, previsto per novembre a Brema, in Germania.

L’esplorazione nel 2040

Il piano relativo al lander è parte di una strategia più ampia chiamata “Explore 2040“, che prevede una serie di missioni innovative verso Marte. Tra queste spicca LightShip, progettato per trasportare veicoli spaziali verso il Pianeta Rosso, fornendo al contempo servizi di comunicazione e navigazione e supportando una vasta gamma di payload scientifici.

