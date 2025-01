“Obiettivo Terra”: il concorso di fotografia geografico-ambientale

MeteoWeb

Sono aperte le iscrizioni a “Obiettivo Terra” 2025, la nuova edizione del concorso di fotografia geografico-ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana, dedicato alla difesa, alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio ambientale italiano e, con esso, dei paesaggi, degli ecosistemi, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali custoditi dai Parchi nazionali, regionali, interregionali, dalle Aree marine protette, dalle Riserve statali e regionali. “Un omaggio all’Italia, Paese leader in Europa per la biodiversità di flora e fauna e a Madre Terra, sempre più martoriata da inquinamenti e cementificazioni”.

Obiettivo del contest è quello di promuovere la diffusione di un modello di turismo consapevole ed ecosostenibile e la trasmissione dei principi dell’economia circolare. Tra le menzioni previste, oltre al primo premio, vi è quella del “Turismo sostenibile” (in collaborazione con il Touring Club Italiano)

Il contest

È aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o domiciliati in Italia che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 16 marzo 2025 (data di chiusura del concorso). Fino al 16 marzo 2025, i partecipanti al concorso possono inviare un’immagine scattata in un Parco nazionale, regionale, interregionale, in un’Area marina protetta o in una Riserva, statale o regionale.

La partecipazione è totalmente gratuita, basterà registrarsi sul portale https://www.obiettivoterra.eu/ e caricare una fotografia a colori, secondo le caratteristiche tecniche previste dal Regolamento del concorso. È ammessa la candidatura di una sola foto per partecipante.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.