Oggi il 7° ambizioso lancio di Starship, ecco cosa accadrà nel 1° volo del 2025

MeteoWeb

SpaceX si prepara al 7° lancio di Starship, il primo volo del 2025 per il razzo più grande e potente mai costruito. La missione, in programma oggi, mercoledì 15 gennaio, decollerà alle 23 ora italiana da Starbase, vicino alla spiaggia di Boca Chica, in Texas. Questo evento non solo segna il 7° test di Starship, ma introduce anche una versione aggiornata del razzo, dotata di tecnologie avanzate e innovazioni che potrebbero accelerare il progresso verso una nuova era di viaggi spaziali.

Il 7° volo di Starship: dettagli della missione

Il volo di Starship avrà una durata prevista di 66 minuti circa, durante i quali il razzo seguirà una traiettoria suborbitale simile a quella del precedente volo (Flight 6). Il razzo sorvolerà l’Oceano Indiano, a Ovest dell’Australia, per poi compiere una serie di manovre cruciali per testare il sistema di rilascio dei satelliti. Circa 17 minuti dopo il decollo, infatti, Starship tenterà di rilasciare 10 simulatori di satelliti Starlink, progettati per replicare il peso e le dimensioni dei futuri satelliti di nuova generazione. Questo test rappresenta un passo fondamentale verso l’espansione della costellazione Starlink e la possibilità di effettuare missioni di distribuzione satellitare su larga scala.

Un altro obiettivo importante della missione sarà il recupero del booster Super Heavy, il primo stadio del razzo, utilizzando la struttura Mechazilla. Si tratta di un sistema innovativo che impiega 2 enormi “chopsticks” metallici per afferrare il booster durante la discesa, un processo che già in passato ha rappresentato una pietra miliare nella riutilizzabilità dei razzi. Nel volo di ottobre 2024 (Flight 5), SpaceX era riuscita nell’impresa, e ora l’azienda cercherà di perfezionare ulteriormente questa capacità fondamentale per ridurre i costi di lancio e migliorare la sostenibilità delle missioni spaziali.

Innovazioni tecniche: Starship sempre più potente e affidabile

Starship, nella sua configurazione completa, è il razzo più alto mai costruito, misurando ben 122 metri. Il primo stadio è alimentato da ben 33 motori Raptor, mentre il secondo stadio ne utilizza 6, ottimizzati per operare nel vuoto dello Spazio. La versione attuale del razzo è stata notevolmente migliorata rispetto ai modelli precedenti, con aggiornamenti ai sensori della struttura Mechazilla. Questi miglioramenti sono stati pensati per incrementare le probabilità di successo nel recupero del booster, un obiettivo fondamentale per SpaceX, che punta a ridurre al minimo i costi e a massimizzare l’efficienza delle operazioni spaziali.

Tempistiche e preparativi: tutto pronto per il lancio

I preparativi per il lancio sono ormai quasi completati. SpaceX ha infatti effettuato i test di rifornimento del razzo lo scorso 10 gennaio, confermando che tutti i sistemi e la struttura sono pronti per il volo. Sebbene inizialmente il lancio fosse previsto per il 13 gennaio, è stato rimandato ad oggi per garantire condizioni ottimali di sicurezza e operatività. In caso di ulteriori ritardi, SpaceX ha pianificato una finestra di backup fino al 17 gennaio.

Il lancio del 15 gennaio avrà luogo alle 17 ora locale in Texas, ovvero alle 23 italiane. La scelta di questa tempistica è dovuta alla necessità di avere condizioni favorevoli nell’Oceano Indiano per il rientro del secondo stadio del razzo, che avverrà nel corso della missione.

Verso la colonizzazione di Marte e oltre

Con il 7° test di Starship, SpaceX intende consolidare i progressi nella progettazione e operatività del razzo, che rappresenta una componente fondamentale nella visione di Elon Musk per rendere l’esplorazione spaziale più accessibile e sostenibile. Starship è destinato a diventare il fulcro di una serie di missioni spaziali di nuova generazione, inclusi voli verso la Luna, missioni di rifornimento in orbita terrestre e, soprattutto, le ambiziose operazioni per la colonizzazione di Marte.

Il razzo Starship potrebbe, infatti, rivelarsi una piattaforma ideale non solo per missioni interplanetarie, ma anche per il trasporto di carichi pesanti e persone in vari angoli del Sistema Solare. SpaceX, con questa nuova versione del razzo e il continuo perfezionamento della tecnologia, sembra essere sulla strada giusta per aprire nuove frontiere nello Spazio, offrendo nuove opportunità e prospettive per il futuro dell’esplorazione spaziale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.