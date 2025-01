Oggi il Capodanno Cinese 2025, inizia l’Anno del Serpente

MeteoWeb

Il Capodanno Lunare, conosciuto anche come Capodanno Cinese o Festa di Primavera, è una delle festività più importanti in molte culture asiatiche. Nel 2025, questa celebrazione inizia oggi mercoledì 29 gennaio e si concluderà con il Festival delle Lanterne il 12 febbraio.

Un Capodanno che cambia data

A differenza del Capodanno occidentale, che segue il calendario gregoriano, il Capodanno Lunare si basa su un calendario lunisolare, il quale segue le fasi della Luna. Questo calendario prevede anni di circa 354 giorni, motivo per cui la data della festività varia tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

Una celebrazione diffusa in tutta l’Asia

Nonostante venga comunemente chiamato “Capodanno Cinese“, la festività è celebrata in diversi Paesi asiatici, ognuno con le proprie tradizioni. In Cina è nota come Festa di Primavera (Chūnjié), in Corea del Sud come Seollal e in Vietnam come Tết Nguyên Đán.

Riti e tradizioni del Capodanno Lunare

Il Capodanno Lunare è un momento di rinnovamento, in cui si lascia andare il passato per accogliere il futuro con speranza. Le famiglie si riuniscono per rendere omaggio agli antenati, condividere pasti abbondanti e praticare rituali propiziatori. Prima dell’inizio dei festeggiamenti, molte persone puliscono la propria casa per eliminare la sfortuna e appendono decorazioni rosse, simbolo di fortuna e prosperità.

Un’altra tradizione iconica è la Danza del Leone, un’esibizione spettacolare che serve ad allontanare gli spiriti maligni e ad augurare buon auspicio. Anche i fuochi d’artificio e i petardi sono elementi essenziali della celebrazione, in quanto si ritiene che il loro fragore scacci le influenze negative.

L’Anno del Serpente

Il 2025 segna il passaggio dall’Anno del Drago all’Anno del Serpente. Nel contesto della mitologia cinese, il Serpente non rappresenta un simbolo di malevolenza come nelle culture occidentali, ma piuttosto incarna intelligenza, carisma e mistero. Le persone nate sotto questo segno sono spesso considerate astute e affascinanti, ma anche enigmatiche.

Il Festival delle Lanterne

L’ultimo giorno delle celebrazioni, il 12 febbraio 2025, si svolge il Festival delle Lanterne, durante il quale le persone accendono lanterne colorate e mangiano tangyuan, palline di riso glutinoso dolce. Questo evento simboleggia la conclusione del Capodanno Lunare e l’inizio di un nuovo ciclo.

Il ciclo dello Zodiaco Cinese

Il calendario zodiacale cinese si basa su un ciclo di 12 anni, ognuno associato a un animale specifico:

Topo

Bue

Tigre

Coniglio (in Vietnam sostituito dal Gatto)

Drago

Serpente

Cavallo

Capra

Scimmia

Gallo

Cane

Maiale

Nel 2024 l’anno era dedicato al Drago, simbolo di potenza e fortuna, mentre il 2025 celebra il Serpente, con tutte le sue caratteristiche di intelligenza e astuzia.

Capodanno Cinese, molto più di una data

Il Capodanno Lunare è molto più di un semplice cambio di data: è un periodo ricco di tradizioni, valori familiari e simbolismi culturali profondamente radicati. Indipendentemente dalla nazione in cui si festeggia, la festività rappresenta un momento di speranza, rinnovamento e buon auspicio per il futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.