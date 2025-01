Ondata di freddo in Marocco: allerta meteo arancione

MeteoWeb

Allerta meteo arancione in Marocco per un’ondata di freddo che porterà temperature minime di -8/-9°C sui rilievi di alcune regioni. L’allerta, lanciata dalla Direzione di meteorologia di Rabat, si estende fino a venerdì 17 gennaio. Le province che saranno interessate sono quelle dei versanti del medio e alto Atlante, da Ifrane a Tingherir, da Ouarzazate a Midelt, dove le massime saranno tra 0 e +6°C. Temperature più miti, ma sempre fredde (le minime comprese tra -4 e +1°C; le massime tra +3 e +9°C), anche a nord, sempre sui rilievi, come a Chefchauen e anche sulla costa, per esempio a Al Hoceima.

Anche le province generalmente più temperate, come Casablanca, Mohammadia, El Jadida o Marrakech, non saranno risparmiate dal gelo. Le temperature minime varieranno tra -1 e +4°C, secondo la Direzione meteo.

