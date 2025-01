Operator, l’IA di OpenAI che rivoluziona le attività quotidiane

MeteoWeb

OpenAI ha presentato Operator, un innovativo agente di intelligenza artificiale progettato per semplificare la vita degli utenti grazie alla sua capacità di navigare autonomamente sul web e interagire con interfacce grafiche. Disponibile attualmente solo negli Stati Uniti, Operator si basa sul modello Computer-Using Agent, che combina le capacità multimodali di GPT-4o con avanzati sistemi di ragionamento e apprendimento.

Grazie a poche indicazioni da parte dell’utente, l’agente può svolgere una vasta gamma di operazioni: dalla prenotazione di tavoli al ristorante all’acquisto di biglietti aerei quando i prezzi scendono sotto una soglia prestabilita. Durante i test, Operator ha completato con successo l’87% delle operazioni web e il 38,1% di quelle che richiedono l’uso completo del computer. In caso di attività complesse o che richiedano dati sensibili, come l’invio di email o l’inserimento di informazioni di pagamento, l’IA coinvolge l’utente per garantire maggiore sicurezza.

OpenAI ha stretto collaborazioni con aziende come Uber, DoorDash e Instacart, con l’obiettivo di integrare Operator nella vita quotidiana. Disponibile per gli abbonati a ChatGPT Pro negli USA, si prevede una futura estensione ai piani ChatGPT Plus, Team ed Enterprise. Con questo strumento, OpenAI punta a perfezionare ulteriormente la tecnologia, preparandosi a un’era in cui gli agenti digitali saranno sempre più diffusi.

