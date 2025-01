Opposizione di Marte, EduINAF organizza una diretta speciale

MeteoWeb

Giovedì 16 Gennaio EduINAF organizza una diretta speciale per osservare il Pianeta Rosso con gli occhi dei telescopi INAF da tutta Italia e con l’aiuto di due ricercatori dell’INAF di Roma. La prima diretta del 2025 della serie Il cielo in salotto andrà in onda sui canali YouTube e Facebook di EduINAF a partire dalle 18:30 e sarà dedicata a Marte, attualmente in fase di opposizione e dunque al suo massimo splendore. Oltre Marte, il cielo invernale regalerà altre sorprese ed è possibile osservare Giove, Saturno, Venere e molto altro, con immagini riprese al telescopio e commentate dalle astronome e dagli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in collegamento da Roma, Palermo e Loiano (Bologna).

Per l’occasione, ospiti della serata F. Giacomo Carrozzo e Fabrizio Oliva, ricercatori della sede INAF di Roma e fondatori del canale di divulgazione scientifica Nuovi Mondi.

