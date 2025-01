Ordigno bellico ritrovato a Volturara Irpina: attivato il presidio e operazioni di disinnesco

MeteoWeb

Un ordigno bellico, precisamente un proiettile di artiglieria risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato rinvenuto a Volturara Irpina, una località in provincia di Avellino. Il ritrovamento è avvenuto in via Curci, una zona periferica del comune. Subito dopo la scoperta, sono state attivate misure di sicurezza dalla Questura di Avellino, la quale ha disposto “un presidio permanente di sorveglianza” per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.

La Prefettura ha prontamente coinvolto il 21° Reggimento Genio Guastatori, che è intervenuto per il disinnesco e la rimozione dell’ordigno. Inoltre, il sindaco di Volturara Irpina, Marino Sarno, con un’ordinanza, ha disposto “la circolazione a senso unico sulla strada” per garantire il regolare svolgimento delle operazioni senza compromettere la sicurezza dei cittadini.

Le operazioni continuano in un clima di massima attenzione, mentre le forze di sicurezza monitorano costantemente la situazione.

