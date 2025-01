Le origini dei dinosauri: nuove ipotesi emergono dal Gondwana

MeteoWeb

Un team di scienziati dell’University College di Londra, guidato da Joel Heath, ha avanzato un’affascinante ipotesi sulle origini dei dinosauri. Secondo uno studio pubblicato su Current Biology, i primi dinosauri potrebbero aver avuto origine in regioni equatoriali dell’antico supercontinente Gondwana, oggi corrispondenti all’Amazzonia, al bacino del Congo e al deserto del Sahara.

Attualmente, i fossili di dinosauri più antichi conosciuti risalgono a 230 milioni di anni fa e provengono da zone come il Brasile, l’Argentina e lo Zimbabwe. Tuttavia, questi esemplari mostrano già caratteristiche evolutive avanzate, suggerendo che i primi dinosauri potrebbero essere emersi in un’epoca ancora precedente.

La ricerca del team britannico si concentra sulle lacune nella documentazione fossile, ipotizzando che i resti dei primissimi dinosauri potrebbero trovarsi in rocce ancora inesplorate. Secondo Heath, questi antichi animali sarebbero comparsi in ambienti caldi e aridi, caratterizzati da deserti e savane. I modelli suggeriscono che i primi dinosauri abbiano avuto origine in regioni a bassa latitudine del Gondwana occidentale, secondo Heath.

Le prime specie erano piccole, camminavano su due zampe e avevano una dieta onnivora. Un ulteriore elemento chiave dello studio riguarda le loro capacità di adattamento. Secondo Philip Mannion, coautore dell’articolo, i dinosauri del gruppo dei sauropodi hanno mantenuto una predilezione per i climi caldi, rimanendo a basse latitudini. Al contrario, i teropodi e gli ornitischi potrebbero aver sviluppato una capacità di generare calore corporeo durante il Giurassico, permettendo loro di colonizzare ambienti più freddi.

Nonostante l’assenza di fossili in alcune di queste regioni, i ricercatori ritengono che ciò dipenda dall’esplorazione limitata delle rocce giuste. Questa ipotesi offre una nuova prospettiva sulla storia evolutiva dei dinosauri e invita a ulteriori studi nelle aree equatoriali per risolvere il mistero delle loro origini.

