L’Orologio dell’Apocalisse, il verdetto degli scienziati sulla fine del mondo

Il 28 gennaio 2025, alle ore 10:00 EST (le 16:00 in Italia), il Bulletin of the Atomic Scientists aggiornerà l’orario dell’Orologio dell’Apocalisse durante un evento che si terrà presso lo United States Institute of Peace a Washington, DC. Questo momento è molto atteso dalla comunità scientifica, in quanto rappresenta una valutazione simbolica dello stato del pianeta e delle sfide globali più urgenti.

Cos’è l’Orologio dell’Apocalisse?

Creato nel 1947 dall’artista Martyl Langsdorf, ispirata dal marito fisico del Progetto Manhattan, l’Orologio dell’Apocalisse è un potente simbolo che indica quanto l’umanità sia vicina all’autodistruzione. Inizialmente concepito per sensibilizzare sul rischio di una guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica, il suo significato si è ampliato nel tempo per includere altre minacce esistenziali, come il cambiamento climatico, le tecnologie emergenti non regolamentate e le pandemie.

La mezzanotte rappresenta il punto di non ritorno, oltre il quale le conseguenze delle azioni umane diventano irreversibili. L’Orologio, dunque, non è uno strumento di previsione, ma un campanello d’allarme per sensibilizzare il pubblico e i leader mondiali sulla necessità di azioni immediate e concrete per prevenire catastrofi globali.

Come si determina l’orario dell’Orologio dell’Apocalisse?

L’orario dell’Orologio dell’Apocalisse è stabilito dal Science and Security Board (SASB) del Bulletin of the Atomic Scientists, un gruppo di esperti internazionali che analizzano dati scientifici e geopolitici. I parametri considerati includono:

Nucleare : il numero di armi nucleari, le tensioni tra le potenze globali e i progressi nei trattati di disarmo;

: il numero di armi nucleari, le tensioni tra le potenze globali e i progressi nei trattati di disarmo; Clima : la concentrazione di CO₂ (attualmente oltre 420 ppm), l’acidificazione degli oceani e l’intensificazione di eventi climatici estremi;

: la concentrazione di CO₂ (attualmente oltre 420 ppm), l’acidificazione degli oceani e l’intensificazione di eventi climatici estremi; Tecnologie emergenti : i rischi legati all’intelligenza artificiale, alla sorveglianza e ai sistemi automatizzati fuori controllo,

: i rischi legati all’intelligenza artificiale, alla sorveglianza e ai sistemi automatizzati fuori controllo, Biosecurity: la gestione delle pandemie, l’ingegneria genetica e la preparazione globale a nuove malattie infettive.

Il SASB si riunisce 2 volte l’anno per esaminare le tendenze globali e consultare esperti esterni, fornendo una valutazione scientificamente fondata dello stato del pianeta.

Che ore sono?

Nel 2023, l’Orologio è stato fissato a soli 90 secondi dalla mezzanotte, la posizione più vicina alla catastrofe mai registrata. Tra le ragioni principali di questa valutazione:

la guerra in Ucraina e il rischio di un’escalation nucleare;

la lentezza delle azioni globali contro il cambiamento climatico,

l’aumento delle tensioni geopolitiche.

Ulteriori fattori includono la modernizzazione degli arsenali nucleari da parte di Stati Uniti, Russia e Cina, la mancanza di progressi nei negoziati sul disarmo nucleare e l’intensificarsi di eventi meteorologici estremi che minacciano ecosistemi e comunità.

Lo scorso anno l’Orologio dell’Apocalisse è stato nuovamente impostato a 90 secondi dalla mezzanotte “perché l’umanità continua ad affrontare un livello di pericolo senza precedenti“.

Gli esperti coinvolti

L’annuncio del 2025 vedrà la partecipazione di un panel di esperti di fama internazionale, tra cui:

Juan Manuel Santos , ex presidente della Colombia e premio Nobel per la pace, che discuterà l’importanza della cooperazione internazionale;

, ex presidente della Colombia e premio Nobel per la pace, che discuterà l’importanza della cooperazione internazionale; Daniel Holz , fisico teorico e astrofisico dell’Università di Chicago, membro del SASB;

, fisico teorico e astrofisico dell’Università di Chicago, membro del SASB; Herb Lin , esperto in cybersicurezza della Stanford University;

, esperto in cybersicurezza della Stanford University; Suzet McKinney , specialista in biosecurity,

, specialista in biosecurity, Manpreet Sethi , ricercatrice in strategie di disarmo nucleare,

, ricercatrice in strategie di disarmo nucleare, Robert Socolow, professore emerito dell’Università di Princeton, noto per i suoi studi sul cambiamento climatico;

Un simbolo di responsabilità collettiva

L’Orologio dell’Apocalisse è un simbolo che ci ricorda quanto sia cruciale agire collettivamente per affrontare i rischi esistenziali. Nel 1991, grazie alla firma del Trattato START tra Stati Uniti e Unione Sovietica, le lancette furono spostate a 17 minuti dalla mezzanotte, dimostrando che il cambiamento è possibile attraverso la diplomazia e la cooperazione. Tuttavia, il margine di errore si sta riducendo pericolosamente.

Ogni secondo conta

L’aggiornamento dell’Orologio del 2025 sarà un momento cruciale per riflettere sullo stato del mondo e sulle azioni necessarie per garantire un futuro sicuro e sostenibile. La scienza e la diplomazia devono essere al centro degli sforzi globali, poiché ogni secondo conta per evitare la mezzanotte. L’umanità ha ancora il potere di cambiare le cose, ma il tempo sta per scadere.

