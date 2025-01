MeteoWeb

San Donato Val di Comino, un piccolo borgo in provincia di Frosinone, è stato teatro di un avvistamento insolito: un orso è stato filmato mentre si aggirava durante la notte tra le vie del borgo. Il plantigrado, probabilmente in cerca di cibo, ha destato curiosità tra i residenti. Questo ennesimo avvistamento richiama l’attenzione sull’importanza della convivenza tra uomo e fauna selvatica, una sfida crescente in molte aree appenniniche.

