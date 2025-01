Ospedale Bambin Gesù, gesto da applausi degli ultras della Lazio prima del derby

MeteoWeb

Gli ultras della Lazio, nel giorno del derby con la Roma, hanno allestito un piccolo stand per la raccolta di giocattoli per il reparto oncologico dell’Ospedale Bambin Gesù e sulla pagina facebook Ultras e Gradinate sono arrivati tanti messaggi di complimenti anche da parte dei tifosi giallorossi per l’iniziativa.

