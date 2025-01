Otto anni fa la tragedia di Rigopiano, la commemorazione cambia per il maltempo

MeteoWeb

A causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle intense nevicate in montagna, la sede delle commemorazioni per l’8° anniversario della tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola (Pescara) è stata spostata. L’hotel fu travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017, causando la morte di 29 persone. Il Comitato Vittime Rigopiano, promotore dell’evento, ha annunciato la decisione, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza ed evitare situazioni di rischio a causa della pericolosità del sito montano.

La cerimonia si terrà nella chiesa di San Nicola di Bari, a Farindola (Pescara). L’appuntamento è fissato per le ore 15 al bivio Mirri di Farindola, da dove partirà una fiaccolata. Giunti nella piazzetta antistante la chiesa, dove sarà esposto un grande striscione con le foto delle vittime, 3 squilli di tromba daranno il via al silenzio militare. Successivamente, i partecipanti entreranno in chiesa per la celebrazione.

Prima dell’inizio della funzione religiosa, il Comitato Vittime Rigopiano riceverà le fasce del Presidente della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La messa sarà seguita dagli eventuali interventi delle autorità presenti. Infine, nella piazzetta antistante la chiesa, saranno letti i nomi delle 29 vittime, lanciati in cielo 29 palloncini e il Coro Pacini di Atri (Teramo) eseguirà il canto “Signore delle cime”.

