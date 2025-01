Un altro Paese firma gli Artemis Accords: un passo verso la cooperazione spaziale internazionale

MeteoWeb

Il 21 gennaio 2025, il Ministro degli Affari Economici della Finlandia, Wille Rydman, ha firmato gli Artemis Accords a Otaniemi, Espoo, rafforzando così l’impegno del paese nella cooperazione internazionale per l’esplorazione dello spazio. Gli Artemis Accords, istituiti dalla NASA e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, mirano a promuovere il programma Artemis della NASA, che punta all’esplorazione della Luna, di Marte, delle comete e degli asteroidi a fini pacifici.

I firmatari si impegnano politicamente a rispettare i principi contenuti negli Accordi, che stabiliscono regole comuni in risposta al crescente numero di attività sui corpi celesti. “La Finlandia fa parte della comunità dell’esplorazione spaziale da decenni, con aziende e istituti di ricerca finlandesi che hanno sviluppato molte innovazioni e tecnologie. Con gli Artemis Accords, rafforzeremo la nostra partnership con gli Stati Uniti e altri alleati. L’obiettivo è che questa cooperazione apra nuove opportunità per il settore spaziale finlandese nella nuova era dell’esplorazione spaziale e del programma Artemis”, ha dichiarato Rydman.

I dettagli sulla firma

In occasione della firma, è stata pubblicata una dichiarazione ufficiale che sottolinea come la Finlandia consideri le Nazioni Unite (ONU) il forum principale per lo sviluppo del diritto spaziale internazionale. La Finlandia ribadisce inoltre il suo impegno a rispettare il diritto internazionale nelle sue attività spaziali. Le esperienze acquisite grazie agli Artemis Accords saranno utilizzate per promuovere i lavori in ambito ONU. La cerimonia di firma si è svolta durante il Winter Satellite Workshop, un importante evento per il settore spaziale finlandese che ha riunito oltre 1.000 partecipanti.

Questo workshop è considerato il più grande evento dedicato al New Space in Scandinavia e nei Paesi Baltici, consolidando ulteriormente il ruolo della Finlandia come protagonista nello sviluppo delle tecnologie spaziali. Con questa firma, la Finlandia si posiziona come partner strategico nella cooperazione internazionale per l’esplorazione spaziale, aprendo nuove prospettive per il futuro del settore spaziale nazionale.

