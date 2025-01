Pagina della Memoria: all’INGV una targa e un convegno per Fiorella e Leone Anticoli

MeteoWeb

Nell’ambito delle iniziative della “Pagina della Memoria | Pietra d’inciampo per la scienza e la cultura”, il prossimo martedì 14 gennaio 2025 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) commemorerà Fiorella Anticoli, la bimba di appena due anni deportata e uccisa nel campo di concentramento di Auschwitz, figlia di Leone Anticoli, dipendente dell’Istituto Nazionale di Geofisica (ING), allora Ente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dispensato dal servizio a causa delle Leggi Razziali.

La commemorazione avrà inizio alle ore 12:00 in Via Francesco Carletti, 8, a Roma, luogo di residenza della famiglia Anticoli, dove verranno posate le pietre d’inciampo intitolate a Fiorella e a sua nonna Fiorina Spizzichino, curate dall’Associazione “Arte in Memoria”. La cerimonia di posa potrà essere seguita anche in diretta streaming dalla Sala Conferenze della Sede Centrale dell’INGV e sul canale YouTube INGV Eventi.

A seguire, presso la Sede Centrale dell’INGV verrà apposta una targa in memoria di Fiorella e Leone Anticoli e di Fiorina Spizzichino e si terrà il convegno dal titolo “Pagina della Memoria: in ricordo di Fiorella e Leone Anticoli. Shoah e Leggi Razziali all’INGV e al CNR”.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di:

Carlo DOGLIONI , Presidente dell’INGV;

, Presidente dell’INGV; Anna ROSSOMANDO , Vicepresidente del Senato della Repubblica;

, Vicepresidente del Senato della Repubblica; Roberto GUALTIERI , Sindaco di Roma Capitale;

, Sindaco di Roma Capitale; Pasquale ANGELOSANTO , Coordinatore Nazionale per la Lotta contro l’antisemitismo;

, Coordinatore Nazionale per la Lotta contro l’antisemitismo; Maria Paola GARGIULO , Responsabile della Segreteria della Senatrice Liliana Segre;

, Responsabile della Segreteria della Senatrice Liliana Segre; Stefano MANNINO , Presidente del Centro Alti Studi della Difesa;

, Presidente del Centro Alti Studi della Difesa; Riccardo Shemuel DI SEGNI , Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma (CER);

, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma (CER); Noemi DI SEGNI , Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI);

, Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI); Victor FADLUN , Presidente della Comunità Ebraica di Roma (CER);

, Presidente della Comunità Ebraica di Roma (CER); Adachiara ZEVI, Presidente dell’Associazione “Arte in Memoria”.

Nella seconda parte del convegno, Francesca Romana DE’ ANGELIS, scrittrice, modererà le relazioni storico-scientifiche curate da:

Liliana PICCIOTTO , storica della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), autrice de “Il Libro della Memoria”, testo seminale sulla deportazione degli ebrei d’Italia, che reca in copertina la foto di Fiorella Anticoli;

, storica della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), autrice de “Il Libro della Memoria”, testo seminale sulla deportazione degli ebrei d’Italia, che reca in copertina la foto di Fiorella Anticoli; Aldo WINKLER , ­ responsabile del Laboratorio di Paleomagnetismo dell’INGV e coordinatore del progetto “Pagina della Memoria”, che parlerà di ­­Leggi Razziali, Shoah e vicende di epurazione e reintegro all’ING;

, ­ responsabile del Laboratorio di Paleomagnetismo dell’INGV e coordinatore del progetto “Pagina della Memoria”, che parlerà di ­­Leggi Razziali, Shoah e vicende di epurazione e reintegro all’ING; Alessia GLIELMI, Responsabile della Gestione documentale e degli Archivi del CNR, che tratterà le Leggi Razziali e l’epurazione nel secondo dopoguerra al CNR.­

Il progetto “Pagina della Memoria”, nato nel 2022, è stato formalizzato nel gennaio del 2023 con la sigla di un accordo tra INGV, CNR, Accademia Nazionale dei Lincei, Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), UCEI e CER per la collaborazione alla raccolta e alla divulgazione di testimonianze e documenti volti a evidenziare l’impatto che le Leggi Razziali ebbero sulla comunità scientifica e accademica italiana.

Nel sito web dedicato a “Pagina della Memoria” sono pubblicati i documenti di archivio che hanno permesso di tracciare le drammatiche vicende di Fiorella e Leone Anticoli: in particolare, il recente ritrovamento del fascicolo personale di Leone ha permesso di delineare le sue tormentate vicende di dispensa e successivo reintegro all’ING, con documenti finora inediti firmati da eminenti scienziati quali Guido Castelnuovo, Gustavo Colonnetti ed Edoardo Amaldi, rilevanti anche per la trattazione storica delle fasi di ricostruzione della ricerca italiana nel secondo dopoguerra. Leone Anticoli, a seguito del suo reintegro in servizio, svolse una lunga e onorevole carriera all’ING, con incarichi nell’ambito delle rilevazioni sismiche e ionosferiche, fino al ruolo di archivista dattilografo.

