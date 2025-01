Palermo, cavallo intrappolato in tubo di scolo a Cefalù: vigili del fuoco lo salvano

MeteoWeb

Vigili del fuoco e personale Saf (Speleo alpino fluviale) in azione oggi a Cefalù, in provincia di Palermo, per liberare un cavallo rimasto incastrato in un tubo di scolo delle acque. L’intervento è avvenuto in via della Maiella e i vigili del fuoco hanno impiegato oltre quattro ore per liberare l’animale dalla trappola in cui era finito. Una volta in salvo è stato riconsegnato al proprietario presente sul posto.

