Paracadute non si apre: ricoverato a Torrette

MeteoWeb

Un paracadutista è precipitato nella tarda mattinata di oggi, a Fermo. L’SOS è scattato poco prima delle 13 dall’aviosuperficie di San Tommaso di Fermo per un parà di 57 anni, di origini abruzzesi. Alla base dell’incidente ci sarebbe un problema prima col paracadute principale e poi con quello d’emergenza. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e la polizia di Stato. L’uomo, a seguito del violento impatto con il terreno, avrebbe riportato diverse fratture e contusioni ma non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari, comunque, hanno ritenuto opportuno il suo trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona dove il paracadutista è stato sottoposto ad accertamenti medico-sanitari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.