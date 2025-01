Parata di pianeti illumina il cielo di gennaio, le immagini dalla ISS | VIDEO

MeteoWeb

Gennaio regala uno spettacolo cosmico: una parata di 6 pianeti visibili simultaneamente nel cielo terrestre. Marte, Giove, Urano, Venere, Nettuno e Saturno formano un arco nel firmamento. Il fenomeno è stato osservato anche dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove il cosmonauta Roscosmos Ivan Vagner ha catturato immagini suggestive, pubblicate da TASS.

Cos’è esattamente una parata di pianeti? Questo fenomeno astronomico si verifica quando diversi pianeti del Sistema Solare appaiono vicini nel cielo, visti dalla Terra. Sebbene non siano realmente allineati nello Spazio, il loro posizionamento lungo il piano orbitale li fa sembrare in fila. I pianeti più luminosi, come Venere e Giove, possono essere osservati a occhio nudo, mentre altri, come Urano e Nettuno, richiedono l’uso di un telescopio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.