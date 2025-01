Parata di pianeti a gennaio, ecco quali sono visibili ad occhio nudo

MeteoWeb

Il mese di gennaio offre un’opportunità unica per gli appassionati di astronomia: una parata di pianeti che permetterà di osservare ben 6 dei pianeti del nostro Sistema Solare, visibili ad occhio nudo per gran parte del mese. Un evento affascinante che attirerà senza dubbio l’attenzione degli osservatori, dai principianti ai più esperti.

I pianeti visibili ad occhio nudo

Nel cielo di gennaio, 4 pianeti saranno particolarmente facili da individuare: Venere, Saturno, Giove e Marte. Questi pianeti, visibili ad occhio nudo, saranno disposti in ordine da Ovest a Est, con Venere e Giove che si distingueranno per la loro brillantezza.

Venere, spesso chiamato “Stella del Mattino” o “Stella della Sera” a seconda del suo periodo di visibilità, sarà difficile da non notare. Il suo brillante bagliore sarà visibile subito dopo il tramonto, verso ovest, e rimarrà nel cielo per diverse ore.

A seguire Saturno, il cui splendore non è così intenso come quello di Venere o Giove, ma comunque abbastanza visibile anche nelle città con alta inquinamento luminoso, soprattutto quando il cielo è sereno. Per trovarlo, basta seguire il percorso di Venere verso la Luna o Giove. I giorni migliori per osservarlo sono il 17 e il 18 gennaio, quando Saturno si troverà in congiunzione con Venere.

Giove e Marte

Giove, uno dei pianeti più luminosi, sarà facilmente individuabile dopo il tramonto, alto nel cielo, mentre Marte raggiungerà il suo picco di luminosità il 16 gennaio, quando sarà in opposizione. Ciò significa che Marte sarà visibile per tutta la notte, offrendo uno spettacolo imperdibile.

Anche se l’inquinamento luminoso può ostacolare la visibilità, questi pianeti sono comunque abbastanza brillanti da essere osservati senza bisogno di strumenti particolari, rendendoli ideali anche per chi si trova nelle aree urbane.

Urano e Nettuno

Oltre ai 4 pianeti principali, anche Urano e Nettuno sono visibili, ma solo attraverso un telescopio. Questi giganti ghiacciati saranno situati tra Saturno e Giove nel cielo durante tutto il mese. Per trovarli con maggiore precisione, gli osservatori possono utilizzare app che permettono di localizzare con esattezza la posizione dei pianeti.

L’attesa per Mercurio

Se desiderate vedere tutti i pianeti del Sistema Solare, dovrete aspettare fino a metà febbraio, quando anche Mercurio diventerà visibile nel cielo subito dopo il tramonto. Al momento, infatti, Mercurio si trova dalla parte opposta del Sole e non è visibile ad occhio nudo.

