Il passaggio della Stazione Spaziale ad occhio nudo: ecco come osservarlo

Questa sera, 29 gennaio 2025, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare un evento spettacolare: il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel cielo notturno, visibile ad occhio nudo in tutta Italia. Il passaggio della ISS inizierà alle 17:56 e durerà circa 7 minuti. La stazione spaziale apparirà all’orizzonte sud-ovest e attraverserà il cielo con un movimento costante, distinguendosi per la sua luminosità fissa e intensa. A differenza delle stelle, la ISS non scintilla, ma brilla grazie alla riflessione della luce solare sulle sue superfici.

Per individuare la ISS nel cielo è sufficiente guardare nella direzione sud-ovest al momento indicato e seguirne il tragitto. Per conoscere con esattezza gli orari e le traiettorie dalla propria località, è possibile utilizzare il sito Heavens-Above. Selezionando la propria città e scegliendo “ISS” dal menu, si potranno ottenere mappe dettagliate del passaggio.

