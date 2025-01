Petrolio, bloccato il transito dalla Russia: “colpirà l’Europa”

MeteoWeb

L’intenzione del presidente ucraino Vladimir Zelensky di interrompere il transito del petrolio russo sicuramente colpirà i Paesi europei. È quanto ha affermato il vicepresidente del parlamento slovacco, Tibor Gaspar, in un’intervista all’agenzia russa TASS. “La decisione sul transito del gas presa da Zelensky – dato che anche il parlamento ucraino sta risolvendo la questione della sospensione del transito del petrolio russo – è sicuramente un passo che danneggia l’Ue ei suoi Stati membri”, ha spiegato. Il 1° gennaio scorso il transito del gas russo verso l’Europa attraverso l’Ucraina è stato completamente interrotto a causa del rifiuto di Kiev di estendere un precedente accordo. In precedenza, Gazprom aveva riferito che questo rifiuto da parte di Kiev aveva privato la holding russa della capacità tecnica e legale di fornire combustibile tramite questa rotta.

Petrolio, spedizioni da Russia via Mar Baltico sono calate del 10%

Le spedizioni di petrolio della Russia attraverso il Mar Baltico negli ultimi quattro mesi del 2024 sono diminuite di circa il 10%, poiché è entrato in vigore l’impatto delle sanzioni Ue contro le esportazioni di petrolio e gas russo adottate lo scorso giugno. Come ha riferito la Guardia di frontiera finlandese, i Paesi del Mar Baltico sono in allerta dopo l’interruzione dei cavi elettrici, dei collegamenti delle telecomunicazioni e dei gasdotti dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, alcuni dei quali sono stati collegati all’attività delle petroliere. Allo stesso tempo, la Guardia costiera finlandese monitora la flotta ombra che la Russia utilizza per esportare petrolio attraverso il Golfo di Finlandia.

Il responsabile della sicurezza marittima della Guardia di frontiera finlandese, Mikko Hirvi, ha affermato che, dal momento che la flotta è composta da petroliere vecchie e in cattive condizioni, “c’è il rischio che possa fuoriuscire petrolio e causare danni ambientali nel Mar Baltico. Negli ultimi 4-5 mesi dello scorso anno abbiamo assistito ad un calo di circa il 10% nella quantità di petrolio in uscita dalla Russia”, ha spiegato, tracciando un paragone con la media dei due anni precedenti, quando 70-80 petroliere a settimana esportavano petrolio dai porti russi attraverso il Mar Baltico.

Hirvi ha affermato che il calo è iniziato dopo che l’Ue, nel giugno 2024, ha aumentato il numero di petroliere della flotta ombra sottoposte a sanzioni. Anche gli Stati Uniti questo mese hanno inasprito le misure. Le sanzioni possono significare che le petroliere della flotta ombra vengono rimosse dal servizio. “Questo ovviamente è molto positivo; allo stesso tempo, però, sono state aggiunte delle navi più vecchie al traffico sul Mar Baltico, e quelle in funzione sono in condizioni peggiori di prima“, ha detto Hirvi, aggiungendo che è troppo presto per dire se il calo del loro numero sarà solo temporaneo. Ad ottobre la Guardia costiera finlandese ha detto di aver rilevato dei disturbi ai segnali di navigazione satellitare nel Mar Baltico e che alcune petroliere avevano modificato i dati sulla loro posizione per nascondere le loro visite.

La mancanza di segnali di navigazione ha portato a situazioni in cui le imbarcazioni si sono perse e sono andate pericolosamente alla deriva vicino alle isole o alle acque poco profonde. Il 30 dicembre 2024 la Guardia costiera ha dovuto mettere in sicurezza una petroliera che era in rotta verso il porto russo di Primorsk a causa di un guasto al motore, mentre la Germania il 10 gennaio ha messo in sicurezza un’altra petroliera alla deriva al largo della sua costa baltica.

