Petrolio, la produzione OPEC in calo a dicembre negli EAU e in Iran: pesano le sanzioni

La produzione di petrolio dell’OPEC a dicembre è scesa dopo due mesi di aumento. È quanto ha rilevato un sondaggio dell’agenzia Reuters, poiché un calo dagli Emirati Arabi Uniti dovuto alla manutenzione del giacimento e dall’Iran ha compensato un aumento dalla Nigeria e altri guadagni altrove nel gruppo. Il mese scorso l’OPEC ha pompato 26,46 milioni di barili al giorno, in calo di 50.000 barili al giorno rispetto a novembre, con gli Emirati Arabi Uniti che hanno avuto il calo maggiore. Il modesto calo della produzione è avvenuto mentre il più ampio gruppo OPEC+ ha mantenuto i tagli alla produzione in atto a dicembre a causa delle preoccupazioni sulla questione globale e dell’aumento della produzione al di fuori del gruppo. L’OPEC+ il mese scorso ha deciso di posticipare il suo piano per iniziare ad aumentare la produzione fino ad aprile.

Il calo maggiore dell’OPEC, di 90.000 barili al giorno, è arrivato dagli Emirati Arabi Uniti. Una fonte ha affermato che la manutenzione del campo era la ragione del calo, e il sondaggio ha stimato la produzione di 2,85 milioni di barili al giorno. La produzione dell’Iran – che nel 2024 ha raggiunto il livello più alto dal 2018, nonostante le sanzioni statunitensi – è scesa di 70.000 barili al giorno, ma secondo Goldman Sachs e altri analisti presto potrebbe essere frenata da sanzioni più severe da parte dell’ amministrazione del presidente degli Stati Uniti in arrivo Donald Trump. I due principali produttori dell’OPEC, Arabia Saudita e Iraq, hanno mantenuto stabile la produzione, e il gruppo ha pompato al di sotto del suo obiettivo implicito per i nove membri coperti dagli accordi di fornitura. La Nigeria ha superato il suo obiettivo nella misura maggiore.

