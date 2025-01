Pfizer paga 59,7 milioni di dollari per il caso Nurtec

MeteoWeb

Pfizer ha accettato di pagare 59,7 milioni di dollari per risolvere una controversia, relativa all’accusa secondo cui Biohaven Pharmaceuticals, un’azienda acquisita nel 2022, avrebbe violato il False Claims Act degli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento di Giustizia, tra marzo 2020 e settembre 2022 Biohaven avrebbe offerto compensi e cene di lusso a medici per incentivare la prescrizione del farmaco per l’emicrania Nurtec ODT.

Le indagini hanno rivelato che alcuni programmi educativi organizzati da Biohaven includevano medici che partecipavano ripetutamente senza trarre benefici formativi, o addirittura coinvolgevano familiari e colleghi senza esigenze educative. Pfizer ha interrotto questi programmi dopo aver acquisito Biohaven per 11,5 miliardi di dollari nell’ottobre 2022.

“È fondamentale che le prescrizioni dei medici si basino sul giudizio clinico e non su incentivi finanziari”, ha dichiarato Trini Ross, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di New York. Nonostante il pagamento della multa, Pfizer non ha ammesso alcuna responsabilità, sottolineando il desiderio di concentrarsi sui bisogni dei pazienti. La denuncia originale era stata presentata nel 2021 da Patricia Frattasio, ex rappresentante di Biohaven, che riceverà 8,4 milioni di dollari come parte dell’accordo.

