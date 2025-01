Piano Campi Flegrei, Ciciliano: “in 72 ore allontanamento della popolazione”

MeteoWeb

“Il piano di allontanamento dalla zona rossa dei Campi Flegrei è stato predisposto sulla base delle infrastrutture di mobilità e delle caratteristiche del parco automezzi presenti sul territorio. Il piano di allontanamento è stato elaborato ipotizzando che nessuno scelga di allontanarsi nella fase di preallarme di un fenomeno che nella realtà delle cose può essere lungo anche diverse settimane, ma prevede che tutta la popolazione della zona rossa si debba allontanare con la dichiarazione della fase di allarme in un tempo complessivo di 72 ore”. Lo ha detto il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera a proposito del fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei e delle misure previste nel caso di “evacuazione cautelativa“.

“In ciascuno dei 7 Comuni della zona rossa flegrea sono state individuate via di fuga e di allontanamento di livello comunale – ha spiegato Ciciliano -. La popolazione che intende allontanarsi in maniera assistita deve recarsi nelle aree di attesa individuate nei piani comunali di protezione civile per essere successivamente allontanata verso le aree di incontro esterne alla zona rossa con autobus messi a disposizione dalla Regione Campania”.

