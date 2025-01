Pichetto: “Scorte di gas adeguate, ma valutiamo aumento”

MeteoWeb

“Sebbene attualmente le scorte di gas siano ancora ad un livello adeguato, si stanno valutando ulteriori misure per massimizzare la giacenza in stoccaggio al fine di affrontare con tranquillità la stagione invernale in corso“. Queste le parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in una nota diffusa oggi.

Pichetto ha aggiunto: “In questi mesi, come Mase e come Governo, abbiamo lavorato per mettere in sicurezza il Paese garantendo il completo riempimento degli stoccaggi di gas al primo novembre“. Una dichiarazione che sottolinea l’impegno del governo per assicurare che l’Italia possa affrontare la stagione invernale senza problemi legati alla fornitura di gas.

Nonostante le scorte siano considerate adeguate, Pichetto ha precisato che il governo sta monitorando costantemente la situazione e valuterà l’opportunità di incrementare ulteriormente le riserve, se necessario, per garantire una gestione serena dei consumi energetici durante i mesi più freddi dell’anno.

