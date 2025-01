Scoperte in Danimarca antiche pietre ‘solari’ come offerte contro il cambiamento climatico

MeteoWeb

Gli archeologi danesi hanno portato alla luce un deposito unico nel suo genere di piccole “pietre solari” che rappresentano il Sole e che, secondo loro, servivano a scongiurare un grave cambiamento climatico in seguito a un’eruzione vulcanica. Quasi cinquemila anni fa, una piccola comunità di abitanti dell’isola danese di Bornholm, nel Mar Baltico, depositò in alcune fosse diverse centinaia di pietre incise. Questa arte in miniatura, comune molto più a sud nella Penisola Iberica, era molto rara nell’Europa nordoccidentale durante il Neolitico.

Come spiega all’AFP Rune Iversen, Professore di archeologia all’Università di Copenhagen, si tratta di semplici forme geografiche, senza essere umani o animali. Dopo i primi ritrovamenti in un angolo di Bornholm, tra il 2013 e il 2018 gli archeologi hanno portato alla luce un vero e proprio tesoro nel sito di Vasagård. “Una massiccia espressione di arte visiva raffigurante il Sole”, spiega il Professor Iversen, primo autore dello studio pubblicato sulla rivista Antiquity.

Una popolazione si stabilì a Vasagård 3.400 anni a.C., in un doppio sito separato da un fiume. Era dotato di fosse, comuni a molti siti neolitici europei, “tipicamente interpretate come luoghi di incontro per la comunità (…) che ospitavano comunemente depositi o offerte”, spiega Iversen. E lì, “come se fossero stati piantati dei semi nel terreno”, gli uomini hanno depositato centinaia di pietre incise sul fondo di una fossa, su un letto di ciottoli.

La maggior parte presenta motivi di Sole e piante. Realizzate in pietra scistosa, le cosiddette “pietre del Sole” sono di forma circolare. Possono stare nel palmo di una mano, alcuni motivi sono grezzi, altri più elaborati, altri ancora sono consumati, “come se fossero stati sfregati con le dita”. La cosa più sorprendente è che sono stati depositati tutti nello stesso momento, intorno al 2.900 a.C..

Ma perché questa data?

I climatologi del Niels Bohr Institute di Copenhagen hanno suggerito agli archeologi una possibile spiegazione. Quella di un’eruzione cataclismatica che ha sconvolto il clima attenuando i raggi del Sole in misura sufficiente da influenzare le coltivazioni. Hanno identificato le tracce di un tale evento, avvenuto poco prima di 2.900 anni fa, nel ghiaccio della Groenlandia e dell’Antartide.

Iversen e il suo team si sono quindi rivolti ai biologi dell’Università tedesca di Hohenheim. La loro analisi di alberi fossili risalenti a questo periodo ha mostrato che avevano registrato gelate per diversi anni durante le loro stagioni di crescita. Secondo Iversen, tutto ciò fa pensare a “una grande eruzione che ha interessato gran parte dell’emisfero settentrionale”. E soprattutto una regione danese in cui l’acqua non mancava, ma per la quale il Sole sarebbe stato fondamentale, soprattutto in una “comunità agricola primitiva”. Gli occupanti avrebbero quindi collocato queste pietre solari e quelle che rappresentano le piante per scongiurare questo destino. “Nella speranza di ottenere il ritorno del Sole in cielo, o forse come segno di gratitudine se fosse riapparso dopo due o tre anni”, ipotizza Iversen.

In ogni caso, dopo questo deposito, le fosse furono riempite, il sito fu circondato da palizzate di legno e furono erette “case di culto” con pali conficcati nel terreno. Gli archeologi immaginano che il sito, pur cambiando forma, possa aver mantenuto la sua funzione di luogo di ritrovo per la comunità dell’isola. Questa nuova era vide un declino nel Neolitico, segnato da una diminuzione della popolazione, da epidemie di peste e dalla riforestazione. Prima dell’arrivo di popolazioni provenienti dalle steppe dell’Eurasia, geneticamente rilevabili a Bornholm intorno al 2600 a.C..

