Forti piogge in Bolivia, le vittime del maltempo salgono a 18

La Bolivia è bersagliata da giorni da forti piogge, che finora hanno provocato 18 vittime: il bilancio è salito dopo che i corpi di 2 sorelle sono stati ritrovati in un fiume a Cochabamba, nel centro del Paese andino, mentre sono già oltre 50mila le famiglie colpite in modo grave dalle inondazioni e dalle frane. È quanto riporta il quotidiano boliviano El Deber. Il viceministro della Protezione civile Juan Carlos Calvimontes ha riferito che le piogge hanno colpito 8 dipartimenti, tutti meno quello di Oruro che, tuttavia, potrebbe esserlo nelle prossime ore perché gli allarmi idrologici avvertono che 34 comuni hanno un’alta probabilità di subire danni a causa delle inondazioni. Secondo un report, 11 Comuni hanno già dichiarato lo stato di calamità, in totale 661 comunità hanno subito inondazioni e 50.171 famiglie sono state colpite.

