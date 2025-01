Piogge torrenziali alle Maldive: inondazioni anche nella capitale Malé | FOTO

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno colpito le Maldive, causando inondazioni nella capitale Malé e una devastazione diffusa. Il diluvio di venerdì 3 gennaio ha causato gravi danni a diverse isole delle Maldive. Sono state registrate piogge da record nella capitale, segnando uno dei più forti nubifragi della storia recente. Secondo le statistiche, nella capitale sono caduti 62 millimetri di pioggia in appena un’ora. In 24 ore, sono caduti 140 millimetri di pioggia. A causa delle incessanti piogge, molte case e negozi a Malé sono stati allagati, causando danni significativi. La preoccupazione maggiore per i residenti di Malé è stato il ritardo prolungato nello scarico dell’acqua dalle strade. A causa delle inondazioni, i veicoli non sono stati in grado di muoversi e si sono fermati in mezzo alle strade.

Mentre il Consiglio comunale di Malé e il Servizio di Polizia delle Maldive (MPS) hanno lavorato per posizionare sacchi di sabbia per controllare le inondazioni, la National Disaster Management Authority (NDMA) ha rivelato di aver ricevuto più di 400 telefonate che richiedevano assistenza e sacchi di sabbia. L’esercito ha lavorato per pompare l’acqua dalle strade della capitale. Secondo la Forza di difesa nazionale delle Maldive (MNDF), sono state utilizzate 16 pompe in sei aree per drenare l’acqua.

La NDMA ha dichiarato che sono stati forniti rifugi temporanei e cibo a 226 persone di 36 famiglie colpite dalle inondazioni.

