Grandi piogge in Sicilia, ma l’acqua della Diga Trinità continua a finire in mare e c’è ancora chi dà la colpa al “cambiamento climatico”

MeteoWeb

Le recenti piogge torrenziali che hanno colpito la Sicilia, con danni e disagi diffusi, potrebbero essere considerate una manna dal cielo per un territorio che ha sofferto mesi di siccità. L’acqua avrebbe potuto rivelarsi fondamentale per l’agricoltura, riempiendo gli invasi e garantendo un supporto cruciale ai produttori locali. Tuttavia, la realtà racconta una storia diversa: una risorsa tanto preziosa viene lasciata scorrere inutilmente verso il mare, evidenziando l’inefficienza di una gestione idrica che non riesce a valorizzare ciò che la natura offre.

La Diga Trinità, situata lungo il tratto centrale del fiume Arena, è al centro di questa vicenda. Da decenni, quest’infrastruttura non riesce a trattenere l’acqua necessaria per supportare il territorio agricolo circostante. A causa di paratie aperte e problemi strutturali mai risolti, la diga è incapace di invasare più di 2 milioni di metri cubi d’acqua, contro i 6 milioni necessari per un utilizzo efficace. Nel frattempo, le acque del fiume Delia, che dovrebbero essere raccolte nel bacino, proseguono il loro corso naturale verso il Mediterraneo, causando uno spreco inaccettabile.

Diga Trinità, una storia lunga 70 anni

Il caso della Diga Trinità è emblematico di come problemi strutturali e gestionali possano trasformare una risorsa potenzialmente strategica in un simbolo di spreco. Costruita tra il 1954 e il 1959, la diga non è mai stata collaudata e ha sofferto di criticità fin dalla sua nascita. Da allora, le soluzioni prospettate dalla politica non si sono mai tradotte in interventi concreti, lasciando la struttura in uno stato di inefficienza cronica. Le paratie restano aperte, e l’acqua piovana che potrebbe irrigare i campi viene lasciata andare, alimentando la disperazione degli agricoltori.

Cambiamento climatico?

Negli ultimi anni, il cambiamento climatico è diventato il bersaglio principale per giustificare fenomeni come siccità prolungate o piogge intense. Tuttavia, attribuire ogni difficoltà a questo fenomeno globale rischia di distogliere l’attenzione da problemi locali che potrebbero essere risolti con una gestione più oculata delle risorse. In Sicilia, dove le precipitazioni sono spesso abbondanti ma mal distribuite nel tempo, è essenziale adottare sistemi di raccolta e conservazione efficienti. La Diga Trinità rappresenta l’esempio lampante di come il problema non sia tanto la quantità di acqua disponibile, quanto l’incapacità di sfruttarla.

L’estate all’orizzonte

Se la situazione non cambierà, le conseguenze saranno rilevanti. Con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’aumento delle temperature, l’assenza di riserve idriche adeguate rischia di compromettere irrimediabilmente i raccolti. Gli agricoltori, già alle prese con le difficoltà economiche, vedranno aumentare le loro perdite in termini di tempo, denaro e sacrifici.

La soluzione non è attribuire colpe generiche ai cambiamenti climatici, ma investire in infrastrutture moderne, manutenzioni adeguate e politiche di gestione delle risorse che valorizzino ogni goccia d’acqua. La Sicilia ha bisogno di interventi concreti e tempestivi per trasformare un problema cronico in un’opportunità di sviluppo sostenibile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.