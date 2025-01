Il colpo di scena dell’inverno: più neve a New Orleans che nella città più grande dell’Alaska

MeteoWeb

In un inaspettato colpo di scena durante questo periodo invernale, l’area metropolitana di New Orleans ha registrato più neve (dall’inizio dell’inverno meteorologico) rispetto a molte altre città notoriamente fredde degli Stati Uniti, tra cui Philadelphia, New York e Anchorage, in Alaska. Al 22 gennaio, New Orleans ha registrato almeno 20 cm di neve, a causa di un sistema che ha prodotto precipitazioni invernali dal Texas fino al Medio Atlantico.

Ufficialmente, la tempesta ha causato la giornata più nevosa degli ultimi 100 anni, anche se non è stata la tempesta invernale più significativa ad aver mai colpito la regione. La nevicata più intensa nei pressi di New Orleans si è verificata nella zona di St. Bernard, dove un cittadino ha segnalato almeno 29 cm di neve.

Mentre il Sud degli USA affronta un clima insolitamente freddo, le precipitazioni nevose hanno scatenato un dibattito sulle tendenze meteorologiche inaspettate. A New York City, ad esempio, sono caduti poco meno di 15 cm di neve dall’inizio dell’inverno. Lo stesso vale per decine di altre città lungo il corridoio dell’Interstate 95, oltre ad Anchorage, in Alaska. Secondo il National Weather Service, ad Anchorage sono caduti solo 9,6 cm di neve dal 1° dicembre, evidenziando un deficit di quasi 60 cm.

