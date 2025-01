Ponte Stretto, da Eurolink e Webuild denuncia e richiesta danni nei confronti di Report

MeteoWeb

Nove pagine inedite svelano ai cittadini italiani la “bufala messa in piedi da Report nella puntata del 19 gennaio 2025, che ad arte ha creato una finta inchiesta giornalistica volta a screditare il valore del lavoro condotto per anni da migliaia di ingegneri e tecnici, per rendere possibile la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, opera infrastrutturale destinata a riportare l’Italia al centro dei sistemi trasportistici mediterranei ed europei“. È quanto scrivono in una nota congiunta Webuild ed Eurolink. “Intendiamo smentire con veemenza – proseguono – tutte le notizie false pubblicate da Report usando la Tv pubblica al servizio di interessi di parte, per screditare le attività del Gruppo Webuild in Italia e all’estero, con riferimento a competenze delle persone nella costruzione di opere come il ponte di Braila, sicurezza sul lavoro, qualità e pulizia degli alloggi su cui il Gruppo ha sempre mantenuto i più alti standard qualitativi”.

Il Gruppo – si legge nella nota – è in possesso dell’accordo firmato dal Dipartimento di scienze della Terra dell’Università la Sapienza di Roma e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nella “persona del suo Presidente Carlo Doglioni. Tale accordo smentisce categoricamente quanto indicato da Doglioni durante la puntata di Report andata in onda su Rai 3 il 20 gennaio 2025″. Un accordo che il consorzio costruttore dell’opera, Eurolink e il gruppo Webuild, che ne è leader, decidono ora di pubblicare (sul sito di Webuild), dando contemporaneamente mandato di denuncia penale contro i giornalisti della trasmissione di Rai 3 e del Presidente Doglioni, oltre agli altri intervistati.

