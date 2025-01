Porto Rico: ripristinata la corrente per metà delle utenze colpite dal blackout

MeteoWeb

Ripristinata la corrente per circa 700mila utenze, circa la metà di quelle interessate, a Porto Rico. Lo riporta la Cbs News. Ieri un black out aveva lasciato al buio più di 1,2 dei 1,47 milioni di clienti del territorio degli Stati Uniti senza elettricità, secondo Luma Energy, una società privata che supervisiona la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità sull’isola. Luma ha dichiarato che almeno 31 ospedali e centri medici in tutto Porto Rico sono di nuovo operativi, insieme ai due aeroporti della capitale San Juan.

