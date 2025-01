Precipita per 40 metri: alpinista muore nel Bresciano

MeteoWeb

Tragedia sulle montagne del Bresciano: un alpinista è morto precipitando per 40 metri da una parete. È successo a Ponte di Legno, in Valbione. L’allarme è stato lanciato dalle persone che erano insieme alla vittima. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo da parte del Soccorso Alpino, intervenuto sul posto insieme all’elisoccorso decollato da Sondrio. Per fare chiarezza sulla dinamica, sono stati allertati anche i Carabinieri della compagnia di Breno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.